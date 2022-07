Após críticas do PCP, Carlos Moedas justifica saída de reunião pública sobre Aeroporto com motivos pessoais

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou, esta quinta-feira, que teve de sair durante a reunião pública realizada ontem, antes da apreciação de uma proposta sobre o aeroporto na capital, devido a motivos pessoais.

"Não, não há aqui nenhum problema [com o tema aeroporto]. Eu tive que realmente, depois de sete horas, por um ponto pessoal de família, que sair da reunião naquela altura. Não tem nada a ver com não querer discutir aquilo que é o aeroporto para Lisboa", respondeu Carlos Moedas, rejeitando as críticas do PCP, que acusou o autarca de "fugir a uma discussão incómoda".

"O aeroporto é muito importante, é muito importante termos um novo aeroporto mas essa decisão é uma decisão do Governo e nós estaremos aqui para acompanhar", disse aos jornalistas, ao lado do presidente do PSD, Luís Montenegro, com quem esteve num dos espaços da Carris, na zona de Alcântara.

Questionado sobre a sua posição em realação ao aeroporto, Carlos Moedas respondeu: "O autarca de Lisboa neste momento vai esperar que o Governo fale com o autarca de Lisboa, que o Governo diga ao autarca de Lisboa o que é que vai fazer”.

Depois de mais de sete horas de reunião, que se iniciou pelas 15h00, o presidente da Câmara de Lisboa disse, por volta das 22h00, que teria de se ausentar. "Vou deixar o seguimento da reunião - porque, infelizmente, vou ter que me ausentar - à senhora vereadora Filipa Roseta", disse, na quarta-feira, Carlos Moedas.