Porto. Três pessoas feridas depois de dois encapuzados dispararem tiros num bar

Três pessoas ficaram feridas, esta madrugada de quinta-feira, sem gravidade, depois de dois encapuzados terem entrado num bar no Porto e efetuados vários disparos.

As vítimas receberam tratamento hospitalar aos ferimentos ligeiros que sofreram, indicou uma fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto à agência Lusa.

O incidente aconteceu pelas 04h no Shishas Bar, na Rua da Torrinha, no centro da cidade do Porto.

A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.