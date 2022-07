Monkeypox. OMS recomenda redução do número de parceiros sexuais para reduzir nível de transmissão

"Para os homens que fazem sexo com homens, isso também significa, no momento, reduzir o número dos parceiros sexuais e trocar informações com qualquer novo parceiro para poder contactá-los em caso de aparecimento de sintomas, para que se possam isolar", explicou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS.