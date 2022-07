Parlamento do Iraque invadido por centenas de manifestantes

O edifício do parlamento iraquiano foi esta quarta-feira invadido por dezenas de manifestantes iraquianos, apoiantes do influente clérigo xiita Muqtada al-Sadr, como forma de protesto contra a decisão da aliança Plataforma de Coordenação de nomear um novo primeiro-ministro pró-iraniano. Não estava presente nenhum deputado.

"Os manifestantes entraram no edifício do Parlamento depois de terem ultrapassado a Zona Verde", indicou a agência noticiosa estatal iraquiana INA. A Zona Verde trata-se de uma zona fortificada de Bagdade que alberga os principais edifícios governamentais, bem como as embaixadas estrangeiras.

A polícia, como forma de resistência, tentou utilizar canhões de água para repelir os manifestantes que derrubaram os blocos de cimento, mas sem sucesso. Muitos deles conseguiram passar os portões e entrar no Parlamento.

Em causa está a recente nomeação de Mohamed al-Sudani como primeiro-ministro, proposta apresentada pela Plataforma de Coordenação, uma coligação liderada pelos xiitas apoiados pelo Irão.

Mustafa al-Kadhimi, o primeiro-ministro de transição, entretanto já apelou aos manifestantes que abandonem a área.