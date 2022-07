Funchal. Pombos aparecem mortos em vários pontos da cidade. Autarquia está a investigar

A Câmara Municipal do Funchal está "averiguar as circunstâncias" que levaram ao aparecimento de pombos mortos em vários espaços naquela cidade da Madeira.

"A Câmara Municipal do Funchal informa ter sido confrontada, esta manhã, com a notícia de pombos encontrados sem vida em algumas zonas da cidade", lê-se numa nota da autarquia.

Os animais mortos apareceram essencialmente junto da Sé e do Jardim Municipal do Funchal, no centro da cidade.

A autarquia "lamenta a situação" e adianta que os serviços municipais procederam à recolha dos animais, tendo sido enviados exemplares para a Direção Regional de Veterinária, do governo madeirense, para "averiguar as circunstâncias" desta ocorrência.

A câmara sublinha que "tem em curso algumas ações para controlo populacional dos pombos na cidade" e que, por isso, monitoriza e inventaria esta espécie e as áreas de nidificação conhecidas, fazendo a prospeção de novos locais que os pombos estejam a escolher para o efeito.

Também efetua a manutenção e controlo populacional dos pombos no concelho, através da inviabilização de ovos, utilização de milho contracetivo e criação de animais para alimentação, colocados em locais estratégicos da cidade.