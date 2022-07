Um manifestante morto em novo protesto contra as autoridades do Sudão

Pelo menos um manifestante morreu hoje após as forças de segurança terem reprimido um novo protesto contra as autoridades militares do Sudão, na sequência do golpe de outubro de 2021, que expulsou o primeiro-ministro transitório Abdullah Hamdok.

O Comité Central de Médicos do Sudão indicou que a vítima foi baleada na cara durante um protesto na cidade de Omdurman, adjacente à capital Cartum.

"Isto eleva o número total de mártires desde o golpe de 25 de outubro para 116", escreveu esta organização numa mensagem publicada na rede social Facebook.

O país africano tem sido palco de protestos quase diários contra as autoridades militares, liderados pelo chefe do exército e presidente do Conselho Transitório Soberano, Abdelfatá al-Burhan, que liderou o golpe contra Hamdok. O exército e os grupos paramilitares têm respondido duramente, apesar das queixas da comunidade internacional.

No entanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, salientou no início de julho que a decisão de al-Burhan de apelar às forças políticas e sociais para chegarem a acordo sobre um novo Governo representa "uma oportunidade" para restaurar a transição.

Al-Burhan explicou que o exército não participaria nas negociações sob os auspícios do mecanismo tripartido e exortou as forças políticas a pressionar para um "diálogo sério imediato", a fim de "restaurar a unidade do povo sudanês".

O golpe de outubro de 2021 resultou na expulsão de Hamdok, mas a pressão internacional forçou um acordo para que regressasse ao cargo em novembro, fazendo-o perder o apoio entre a oposição e as forças revolucionárias.

Hamdok demitiu-se em janeiro, em protesto contra a repressão das manifestações e depois de as autoridades militares terem expulsado grupos civis do executivo, argumentando que estavam a agir contra os interesses do Estado.

As autoridades de transição foram criadas na sequência de um acordo entre a anterior junta militar, que surgiu após o golpe de Estado de 2019 contra o então Presidente, Omar Al-Bashir, e várias organizações civis e grupos políticos da oposição.

Este Governo tinha iniciado uma série de reformas sociais e económicas e chegou a um acordo de paz com os principais grupos rebeldes no Darfur e noutras partes do país.