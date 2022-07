Atleta medalhada nos Jogos Olímpicos deserta de Cuba

A lançadora de disco cubana Yaimé Pérez, que recebeu a medalha de bronze em Tóquio 2020, desertou de Cuba, tendo aproveitado a sua estada nos EUA, para participar nos campeonatos do mundo de atletismo, que terminaram no domingo em Eugene, confirmaram as autoridades cubanas, esta quarta-feira.

A campeã do mundo em 2019, juntamente com a lançadora de dardo Yiselena Ballar e um terceiro membro da equipa, "deixaram a delegação, facto que constitui um ato de grave indisciplina", adiantou o Instituto Cubano do Desporto, citado pela imprensa internacional.

Yaimé Pérez terá ‘escapado’ da comitiva na viagem de volta, aproveitando a escala em Miami, depois de uns mundiais atípicos para Cuba, pois, pela primeira vez na sua história, o país não conquistou qualquer medalha.