EUA. Ator de Stranger Things detido pela Imigração mas acaba libertado por agente fã da série

O ator que dá vida a uma das novas personagens do mega sucesso da Netflix Stranger Things foi detido no aeroporto para uma inspeção do departamento de imigração, o equivalente ao SEF em Portugal.

Joseph Quinn, nascido no Reino Unido, por pouco não falhava a sua presença no programa 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon, onde depois contou toda a história insólita.

"Fui levado para... acho que lhe posso chamar uma masmorra. Foi-me pedido que esperasse 20 minutos e depois foi-me indicada uma secretária onde me perguntaram 'o que está a fazer aqui nos Estados Unidos, senhor?'. Eu disse 'bem, na verdade estou aqui para conhecer Jimmy Fallon'".

O agente achou que o ator estava a gozar com ele e não acreditou na história, mas um outro membro das autoridades da imigração reconheceu Joseph Quinn como Eddie Munson, uma das novas e já mais adoradas personagens da nova temporada de Stranger Things.

"Um dos seus colegas olhou para mim, olhou para ele e disse: ‘Deixa o Eddie em paz! É o Eddie de Stranger Things'", contou a Jimmy Fallon.

Foi assim que Joseph Quinn conseguiu a sua libertação, mas o agente que o assegurou não deixou passar o seu gesto em vão, e aproveitou para perguntar se a temporada da série iria contar novamente com a presença de Eddie.

"Não sei", respondeu o ator, que só então recebeu de volta o passaporte das mãos do agente.