BdP. Poupanças das famílias atingem novo recorde

As famílias portuguesas continuam a aumentar as suas poupanças. No final do mês passado, tinham depositado nos bancos residentes 180,4 mil milhões de euros. Já as empresas tinham depositados 63,7 milhões de euros.

É mais um valor recorde para os particulares e o Banco de Portugal (Bd) revela que “estes depósitos continuam a crescer a taxas robustas e superiores às da área euro”.

Feitas as contas, em junho, os depósitos de particulares e empresas cresceram, respetivamente, 6,8% e 11,7%, face ao mesmo mês do ano passado.

No que diz respeito aos empréstimos, o montante total de empréstimos para habitação cresceu 4,8% em relação a junho de 2021, para 99,2 mil milhões de euros, tendo registado “uma evolução semelhante no mês anterior”, diz o banco central liderado por Mário Centeno.

Já o montante total dos empréstimos ao consumo foi de 20,3 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 5,5% face a junho de 2021.

Para as empresas, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos era de 77,3 mil milhões de euros, um crescimento de 2,9% em relação a junho de 2021, “interrompendo um período de quatro meses de desaceleração”.

O Banco de Portugal diz que este movimento é justificado “em grande medida, pelos empréstimos concedidos às micro e médias empresas e pelos setores das indústrias transformadoras, comércio e atividades imobiliárias”.