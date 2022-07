Reino Unido. Candidatos chocam sobre a Economia

Os dois candidatos a líder do Partido Conservador, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, e o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak, chocaram num debate televisivo em questões como a economia ou se dariam emprego a Boris Johnson.

Economia

Truss considerou “contracionista” a decisão de aumentar impostos tomada pelo governo antes de Sunak se demitir, alertando que pagar a dívida incorrida durante a pandemia covid-19 “tão rapidamente vai prejudicar a nossa economia e acabar a provocar uma recessão”.

Impostos

Sunak, que justificou o aumento do imposto com a necessidade de financiar o sistema de saúde público e proteger a economia durante a pandemia, avisou que adiar o pagamento da dívida pública “vai passar a passar a conta aos nossos filhos e netos para a pagarem” e que arrisca fazer disparar as taxas de juro.

Sucessor

O novo líder Torie será anunciado a 5 de setembro, e no dia seguinte Boris Johnson apresentará a demissão à Rainha. O sucessor será convidado a formar governo sem necessidade de eleições legislativas.