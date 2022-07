Reino Unido. Debate interrompido após desmaio de apresentadora em direto

Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças e Liz Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros, estavam a debater no canal britânico Talk TV quando se deu um som forte, fazendo com que Tuss, que estava a falar naquele momento, ficasse com uma cara de assustada e dizesse "Oh meu Deus".