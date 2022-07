Executado no Japão homem que matou sete pessoas em 2008 em Tóquio

Tomohiro Kato conduziu um camião contra várias pessoas em plena luz do dia, no bairro de Akihabara, antes de sair do veículo e começar a apunhalar populares aleatoriamente, matando sete e ferindo outros dez.