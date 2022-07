UBS. Lucros sobem 11% no 1.º semestre

O maior banco suíço, UBS, registou um lucro líquido de 4262 milhões de dólares (4167 milhões de euros) no primeiro semestre de 2022, mais 11% do que no mesmo período em 2021.

“Estamos bem posicionados para o segundo semestre do ano para apoiar os nossos clientes num ambiente comercial que permanece incerto”, disse o CEO Ralph Hamers, no relatório divulgado esta terça-feira.

Por setor de atividade, o banco comunicou um aumento anual de 9% do lucro líquido na divisão de gestão de património durante o segundo semestre, e na banca pessoal e empresarial indicou que o rendimento do capital próprio atribuível se manteve nos 18%.