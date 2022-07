Fãs preoupados. Ben Affleck em lágrimas na lua-de-mel com Jennifer Lopez

O ator Ben Affleck e Jennifer Lopez estão em Paris, para onde viajaram depois do casamento surpresa em Las Vegas, nos EUA.

A presença do casal na capital francesa não tem passado despercebida e têm sido muitas as fotografias dos dois a passear por Paris.

No entanto, houve uma fotografia em particular que está a deixar os fãs de Affleck preocupados.

O casal está a jantar num restaurante da cidade, o Page Six diz tratar-se do muito famoso La Girafe em frente à Torre Eiffel, para celebrar o 53.º aniversário de Jennifer Lopez. Mas há um pormenor que não tem escapado aos olhares mais atentos. O ator está visivelmente emocionado e parece ter lágrimas nos olhos.

Ben Affleck worries fans as he breaks down in tears on honeymoon with Jennifer Lopez | Celebrity News | Showbiz & TV https://t.co/19caOMjc0l

O motivo para o aparente choro não é conhecido, nem sequer se são lágrimas de alegria ou tristeza, mas sabe-se apenas que a sua nova mulher se apressou a consolá-lo, fazendo-lhe uma festa na cara.

Ben Affleck Cries with Jennifer Lopez on Paris Honeymoon💙💘💎💎👑👑 They Tears Of Joy ,JLo The Love Of His Life 20yrs Of Suppressed Feelings YasssLord That MJB RealLove ⭐️⭐️ https://t.co/GZ4MjUTmaQ