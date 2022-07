Alicia Vikander revela que sofreu um aborto "doloroso" e fala do lado solitário da fama

A atriz Alicia Vikander revelou que antes do nascimento do seu filho, com Michael Fassbender, passou por um aborto "doloroso", na altura do confinamento por causa da covid-19.

"Durante algum tempo tentei engravidar. Tive momentos difíceis durante a quarentena. Lutei durante algum tempo... E durante algum tempo pensei que não conseguiria engravidar", contou, numa entrevista ao The Times.

Alicia Vikander, de 33 anos, ainda pensou não revelar publicar o momento difícil pelo qual passou, mas acabou por decidir partilhar a sua experiência, na esperança de poder ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo.

A atriz admitiu também que o aborto deu "um outro significado" à sua vida.

Na mesma entrevista, Vikander abordou ainda o outro lado da fama e como no auge da sua carreira internacional se sentia triste e só.

“Quando aos olhos dos outros eu estava nos píncaros da fama, estava extremamente triste”, afirmou. “Estava constantemente a dizer a mim própria: ‘Aceita e goza, isto é incrível’. Mas eu não sabia o que fazer. Havia toda uma série de voos de primeira classe e quartos de hotéis de cinco estrelas, mas eu estava sempre sozinha”, recordou Vikander.

A experiência acabou por lhe trazer mais empatia pelas pessoas que trabalham na indústria do entretenimento. “Era muito solitário”, afirmou, acrescentando que tudo ainda teria sido mais difícil se não tivesse amigos para quem ligar.

Vikander reconheceu, no entanto, que todas a gente enfrente dificuldades, mas considera que a faceta pública, de profissões como a sua, torna mais difícil para a pessoa tirar um tempo para tratar de si própria em privado.

“Por vezes passamos por coisas difíceis na vida e se se tem um trabalho de escritório é possível afastarmo-nos por um tempo. Mas há alturas em que eu ou colegas meus estamos a enfrentar momento mais duros e não sei como é possível apresentarmo-nos numa passadeira vermelha”, afirmou.