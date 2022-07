26 de Julho de 1951. As melancólicas exéquias do Marechal Maldito

A ilha de Yeu foi para Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain um lugar de prisão em vida e em morte. O herói de Verdun, na I Grande Guerra, distinguido como Marechal de França, cairia no opróbrio de ser um colaborador nazi, mantendo uma falsa França independente na região de Clemont-Ferrain e, depois, em Vichy, entre 1940 e 1944. Em 1947 estava encarcerado e degradado. Encarcerado precisamente na ilha de Yeu, e degradado porque tinha longos lapsos de memória, ficou incontinente e deixou de reconhecer a própria esposa. Era um destroço.

Depois, baixaram-no à terra, já morto, claro. As praias de Yeu esvaziaram-se nesse dia quente e Verão. Mais de 7000 pessoas, praticamente toda a população da ilha, juntaram-se nas ruas de Port-Joinville e em frente à Igreja de Nossa Senhora. Petáin atingira o cúmulo da popularidade e descambara num canalha, mas o seu nome continuava a bulir com a alma dos franceses. Foram muitas as personalidades políticas que quiseram estar presentes no seu funeral. Talvez tivesse feito tudo para não merecer tamanha manifestação de respeito, mas ninguém seria capaz de esquecer a forma como comandara o país em 1914-18. E, por isso, Monsieur Cazeaux, o bispo de Luçon, mandou erguer um trono episcopal encimado por um escudo cuja divisa berrava: “A Verdade na Caridade”.

O povo de Yeu estava disposto a ser caridoso com o velho marechal. Às 11h30 ergueram-se as vozes do coro cantando Ave Maria. O bispo foi curto nas palavras, mas dirigiu-as diretamente ao coração dos que ali se congregavam: “O nome e a pessoa do Marechal Petáin suscitaram as paixões mais violentas e as divisões mais profundas. As controvérsias originadas pelo seu papel durante a ocupação estão longe de se extinguir. Perto deste ataúde, que aqui repousa, os olhares do Universo inteiro volvem-se para a ilha de Yeu. Impõe-se uma trégua: a trégua da paz no recolhimento das almas!”

Os mais altos dignitários do governo francês recusaram-se a estar presentes. Petáin era um nome que dividia a França e os franceses. Para eles, quando mais depressa descesse às profundezas do túmulo, mais fácil seria sarar essas feridas abertas que continuavam a purgar. A cerimónia foi entregue, sobretudo, à igreja. Entregava-se a Deus aquilo que a Justiça dos homens não fora capaz de resolver em permanência. O quépi e a medalha do velho general, pousadas numa almofada de veludo, mergulharam na terra com ele.