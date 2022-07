A vizinha e a cozinha

Para lá do rio, prolifera a excitação de uma festarola bacoca e saloia, cheia daquele hábito tão português das febras de porco e das músicas com letras ordinárias como se houvesse sequer algum toque de humor pícaro em alguém pedir à vizinha que o deixe ir à cozinha

O calor, este calor quase indiano que me faz sentir nesse lugar mágico que povoa a minha infância, a minha adolescência e a minha idade adulta, convidaria ao silêncio. Ou pelo menos, agora que nem uma brisa, por ligeira que seja, faz bulir as folhas vermelhas das papoilas da beira da estrada que parecem feitas de papel e não desfaz a suavidade dos dentes de leão, pediria que nos remetêssemos a um daqueles lugares do pensamento no qual o tempo voa para a frente e para trás ao sabor de uma preguiça inevitável que se entranha até aos ossos, até eles húmidos de suor.

Na praia do Pego, onde a água é transparente como os olhos da minha tia Mena, tão claros que faziam doer, o brasileiro que carrega a lata das bolas de Berlim deve ser do sertão. Grita: “Óia a bolinha!”, mas a bolinha dele tem um erre no lugar do ele, ou melhor um ere, porque arredonda a língua à medida que se esgoela. Vejo-o vermelho do sol a pino e só espero que acrescente a seguir, limpando a testa: “Ó xente! tou todo aperreado!” Mas ele não se queixa e vai berrando pela praia, acordando os inconscientes como eu que se deixam adormecer ao sol, perdidos entre os benefícios da fototerapia e os malefícios dos melanomas adivinháveis.

Não sei porquê, mas de repente, toda esta canícula parece empurrar o universo entre Alcácer e o mar para uma onda de barulhos insuportáveis. São duas da manhã e a noite ferve. Obrigo-me a fechar a janela da varanda e submeter-me à sauna das minhas águas-furtadas porque, para lá do rio, prolifera a excitação de uma festarola bacoca e saloia, cheia daquele hábito tão português das febras de porco e das músicas com letras ordinárias como se houvesse sequer algum toque de humor pícaro em alguém pedir à vizinha que o deixe ir à cozinha.

Nestas coisas do Portugalzinho, de cinco sílabas de plástico, o divino Eça tinha razão pela voz do Vicente, o mestre de obras d’Os Maias: “Eles não são maus... mas são umas cavalgaduras!”