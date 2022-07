Comprar casa. Sabe quais são os 25 municípios mais baratos em Portugal?

Dos 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal, Penamacor, no distrito de Castelo Branco, ocupa o primeiro lugar. Neste município, os proprietários pedem, em média, 399 euros por metro quadrado, sendo este o metro quadrado mais barato do país para comprar casa, segundo um estudo do idealista, o Marketplace imobiliário de Portugal.

O estudo conclui ainda que o ranking dos cinco municípios mais baratos completa-se com Nisa, em Portalegre (427 euros por metro quadrado), Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda (428 euros por metro quadrado), Crato, em Portalegre (431 euros por metro quadrado), Sabugal, na Guarda (442 euros por metro quadrado), Penacova, em Coimbra (448 euros por metro quadrado), Góis, Coimbra (459 euros por metro quadrado), Gavião, em Portalegre (466 euros por metro quadrado), Tondela, em Viseu (480 euros por metro quadrado), Celorico da Beira, na Guarda (485 euros por metro quadrado) e Fronteira, em Portalegre (486 euros por metro quadrado).

Por menos de 600 euros por metro quadrado, encontram-se ainda os municípios de Arganil, em Coimbra (504 euros por metro quadrado), Sever do Vouga, em Aveiro (508 euros por metro quadrado), Carregal do Sal, em Viseu (513 euros por metro quadrado), Castro Daire, em Viseu (516 euros por metro quadrado), Vouzela, em Viseu (520 euros por metro quadrado) e Santa Comba Dão, também em Viseu (521 euros por metro quadrado).

O ranking continua com Proença-a-Nova, em Castelo Branco (527 euros por metro quadrado), Sousel, em Portalegre (529 euros por metro quadrado), Mação, em Santarém (532 euros por metro quadrado), Vidigueira, em Beja (532 euros por metro quadrado), Idanha-a-Nova, em Castelo Branco (533 euros por metro quadrado), Alcanena, em Santarém (534 euros por metro quadrado) e Alvaiázere, em Leiria (536 euros por metro quadrado).

No último lugar do ranking, encontra-se o município de Figueiró dos Vinhos, em Leiria, custando o metro quadrado 544 euros.

Os municípios mais caros

O estudo realizado pelo idealista também encontrou as seis localidades mais exclusivas para comprar casa em Portugal. Lisboa encontra-se no topo da lista onde o metro quadrado custa 5 mil euros, sendo o mais caro do país. Seguem-se Cascais (4116 euros por metro quadrado), Grândola (3824 euros por metro quadrado), Loulé (3369 euros por metro quadrado), Oeiras (3262euros por metro quadrado) e Lagos (3220 euros por metro quadrado).