Grátis: A palavra mágica que os governantes descobriram nos supermercados

Dir-se-ia que as benesses do Estado são um traço de um país rico, que pode proporcionar bem-estar e conforto aos seus cidadãos. É precisamente o contrário: são um sintoma do nossa pobreza, só revelam um povo no limiar da miséria, que se agarra a estas ofertas como um náufrago a uma tábua de salvação. Um povo reduzido à indigência, mas grato, um povo que, na hora de votar, premeia nas urnas tanta generosidade por parte de quem o governa. É preciso contrariar este ciclo vicioso.