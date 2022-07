Triplo salto. Pedro Pichardo é campeão do mundo

O português Pedro Pablo Pichardo conquistou o título de campeão do mundo do triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos, depois de ter ‘voado’ 17,95 metros, na sua primeira tentativa. O atleta juntou o título de campeão do mundo à medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em agosto do ano passado, com 17,95 metros alcançados no primeiro salto, naquela que foi a melhor marca mundial do ano, seguindo-se 17,92, a segunda de 2022, 17,57, num concurso em que abdicou da quarta tentativa, tendo terminado com 17,51, depois de um nulo.

Feliz com o resultado, o atleta de 29 anos já deseja mais: “Ainda falta ser o primeiro português a ultrapassar a barreira dos 18 metros, ainda falta bater o recorde do mundo, falta ser campeão da Europa, falta muita coisa, muita coisa, porque há sempre alguma coisa para conquistar”, disse. “Esta medalha é de Portugal”, acrescentou, garantindo estar a sentir “uma emoção muito grande” por ter conseguido “um título que estava em dívida”.

Os elogios não tardaram. “Orgulhosos seguimos, porque o querer, a ambição, a visão e os meios do Benfica Olímpico em conjunto com a tua enorme dedicação e valor têm, desde abril de 2017, elevado o nome de Portugal com títulos e medalhas. E assim queremos continuar”, disse Rui Costa, presidente do Benfica.

Também o primeiro-ministro, António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitaram o agora campeão do mundo.

Pichardo é o sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo.