NBA. Harden vai ficar nos 76ers

Afinal, o conceito de ‘amor à camisola’ ainda existe no mundo desportivo. O ‘craque’ James Harden, dos Philadelphia 76ers, renovou contrato com a equipa de basquetebol, por mais dois anos. A surpresa prende-se com o facto de Harden ter aceitado uma redução no seu salário.

A renovação ficou pelo valor de 68,6 milhões de dólares (cerca de 67,4 milhões de euros), o que significa um decréscimo de 14,5 milhões de dólares (cerca de 14,2 milhões de euros) relativamente ao valor estipulado no contrato anterior.

A informação foi avançada pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Harden está nos Philadelphia 76ers desde fevereiro deste ano, altura em que deixou os Brooklyn Nets. Sabe-se, também, que terá recusado um contrato como agente livre, no valor de 47,3 milhões de dólares (cerca de 46,4 milhões de euros).

Segundo a cadeia televisiva norte-american, Harden, que faz 33 anos de idade em agosto, e que lutou contra uma lesão persistente no tendão nas duas últimas temporadas (a primeira lesão mais ‘séria’ numa carreira de 13 anos), vai ganhar 33 milhões de dólares (cerca de 32,4 milhões de euros) na temporada 2022-23, com uma opção de 35,6 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de euros) para a temporada 2023-24.

Harden conquistou uma média de 22,0 pontos, 10,3 assistências e 7,7 ressaltos em 65 jogos com os 76ers e com os Nets na última temporada, depois de se mudar de Brooklyn para Filadélfia, no âmbito de uma troca muito bem conseguida que libertou os 76ers do descontente Ben Simmons.