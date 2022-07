Alijó. Incêndio obriga corte do trânsito na Autoestrada 4

O incêndio que está a lavrar desde as 16h a localidade de Alijó, distrito de Vila Real, obrigou ao corte do trânsito na Autoestrada 4, nos dois sentidos, entre os nós do Pópulo e de Justes, entre Vila Real e Alijó.

O corte da via foi feito “por prevenção”, indicou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real à agência Lusa.

Pelas 18h55, segundo o site da Proteção Civil, estavam 144 operacionais, apoiados por 40 veículos e nove meios aéreos.

Note-se que os meios que estavam estacionados em Murça nas operações de rescaldo do incêndio que lavrou naquela região na última semana já se mudaram para Alijó a fim de ajudar no combate, confirmou a mesma fonte, acrescentando que de momento não existem habitações em perigo.