Mário Ferreira vai ser o primeiro português a visitar o espaço

O empresário Mário Ferreira vai tornar-se no primeiro português a visitar o espaço. A viagem será de luxo, pois irá a bordo da cápsula New Shepard construída pela empresa norte-americana Blue Origin, de Jeff Bezos, um multimilionário.

O CEO da empresa Douro Azul vai fazer parte do 22.º voo da New Shepard, confirma a Blue Origin em comunicado. Nesta viagem, os seus companheiros serão Sara Sabry, engenheira egípcia que, à semelhança do português, também será a primeira 'viajante espacial' do seu país.

Contará com a presença da alpinista britânico-americana Vanessa O'Brien, que vai cumprir o sonho de se tornar na "primeira mulher a atingir extremos em terra, mar e ar, completando o Explorers' Extreme Trifecta, um Recorde Mundial do Guinness", revela o comunicado.

Ainda neste voo, a tripulação completa-se com Coby Cotton, cofundador do canal desportivo do YouTube Dude Perfect, o líder tecnológico Clint Kelly III e Steve Young, executivo do setor das telecomunicações.

Este será o sexto voo com tripulação humana no New Shepard - "o terceiro voo deste ano, e o 22.º da sua história" – frisa a mesma nota.

Ainda não há data confirmada para a viagem, mas será anunciada brevemente, diz a Blue Origin.