Reunião entre Costa e Montenegro. Conversa foi "agradável" e voltarão a falar "em breve" sobre novo aeroporto

O primeiro-ministro esteve reunido, esta sexta-feira, durante mais de três horas e meia com o presidente do PSD, tendo classificado o encontro como “bastante agradável", mas sobre o novo aeroporto remeteu o assunto para outra conversa.

Relacionados Montenegro sai em silêncio após reunião de mais de três horas e meia a sós com Costa

"Tive oportunidade de ter ao longo desta manhã uma reunião de trabalho com o novo líder da oposição, dr. Luís Montenegro, foi uma reunião longa, onde pudemos abordar temas muitos diversos", afirmou o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas.

"Foi uma conversa bastante agradável, a primeira de várias", disse António Costa, adiantando que foi passada "uma vista geral" sobre as perspetivas do país e as prioridades em matéria europeia, de defesa ou política externa.

António Costa acrescentou que, "como é dever do Governo", foram transmitidas a Luís Montenegro "informações tão pormenorizadas quanto possível" em áreas muito diversas, e que vão desde a política externa e de defesa à segurança interna, passando pelas "questões financeiras que se colocam ao país".

Sublinhou também que foram estabelecidas na reunião "metodologias de trabalho" e "novos pontos de contacto" sobretudo em áreas de soberania, onde "é fundamental o contacto regular", como a política externa e de defesa.

"E, naturalmente, referir temas que estão para decisão, como seja a questão do aeroporto, sobre a qual voltaremos a falar dentro em breve", afirmou Costa, resumindo: “Foi uma conversa bastante agradável e será certamente a primeira de várias conversas".