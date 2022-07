Ossadas humanas encontradas em Torres Vedras. PJ já está a investigar o caso

A Polícia Judiciária (PJ) vai investigar eventuais indícios de crime numas ossadas humanas descobertas, esta sexta-feira, pelos bombeiros de Torres Vedras, junto ao local onde combateram um fogo.

Fonte policial adiantou, à agência Lusa, que a Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as causas do incêndio, bem como eventuais indícios de crime relacionados com o esqueleto, e esclareceu que as duas situações não têm relação entre si.

O esqueleto foi encontrado "por mero acaso" numa estrada de terra batida, que dá acesso à Serra dos Cucos", junto ao viaduto da autoestrada A8, localizado na estrada nacional 9 à saída de Torres Vedras, segundo comandante da corporação dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge.

"Foi um pequeno foco de incêndio [em zona de mato] que estava a progredir no sentido sul e deparámo-nos com essas ossadas", explicou.

As ossadas estavam cobertas de vegetação, com cerca de dois metros de altura, pelo que já lá estariam "há algum tempo", antes de o incêndio ter começado.

Após investigação no local, as ossadas serão transportadas para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, a fim de serem analisadas, de forma a tentar chegar à eventual causa da morte, que poderá indicar existência de crime.