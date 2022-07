Da guerra à inflação, da inflação à crise social

A guerra da Ucrânia colocou a nu as fragilidades que a União Europeia tem de responder, de uma forma enérgica e concertada, a uma ameaça militar às sua fronteiras ou a uma Unidade Política, que pela sua relevância produtiva (fornecedor de energia ou bens alimentares) são importantes para a estabilidade político-económica da União.

Na verdade, a União Europeia é na arena internacional um gigante económico, ainda que coxo, porque depende fortemente de fatores externos e um anão político na hierarquia das potências, dependendo fortemente da boa vontade e do posicionamento político dos Estados Unidos da América, para poder fazer face a este tipo de ameaças.

Ora, como sabemos, as Superpotências podem ter políticas expansionistas ou isolacionistas, dependendo da estratégia que em determinado momento lhes convém. Por isso, nem sempre os interesses dos Estados Unidos da América coincidem com os Europeus, e, quando assim é, nós ficamos sem nada poder fazer.

A História está recheada de exemplos que confirmam o que refiro, podendo aqui mencionar-se, até porque está intimamente ligado ao conflito que se desenrola neste momento na Ucrânia, a anexação da Crimeia pela Federação Russa, em 2014.

Esta Ação militar era contrária aos interesses da União Europeia na região, mas como a Administração Obama não considerou relevante esta agressão e nada fez, a União Europeia ficou a falar sozinha e nada mais aconteceu. Não nos podemos esquecer que este facto foi o princípio daquilo que se veio a concretizar em fevereiro de 2022, quando a vontade expansionista do Regime Russo se concretizou na invasão à Ucrânia.

Outro fator, não menos importante, que não foi devidamente acautelado, foi a dependência energética que a União Europeia tem face à Rússia. Passaram oito anos desde a anexação da Crimeia e nada foi feito. A Europa parece ter sido apanhada desprevenida com a invasão da Rússia à Ucrânia e, pelo que temos visto, não havia um plano B – foram tantos os sinais, mas nenhuma das mentes brilhantes com responsabilidade nestas matérias os conseguiu interpretar, andamos provavelmente distraídos com outros assuntos – enfim….

A este propósito, dar nota também das aproximações cada vez mais evidentes que a União Europeia tem estabelecido com a “democrática” Venezuela, para que este país sul-americano nos possa vir a fornecer petróleo.

Como vemos, as nossas “amizades” flutuam com as circunstâncias políticas de cada momento e não de valores, como muitos nos querem fazer acreditar. Aqui está a resposta para todos aqueles que não acreditam na Real Politik – a tão criticada Venezuela passou num ápice a país “amigo” e a luta de Juan Guaidó e os problemas sérios que se vivem na Venezuela ficarão esquecidos por uns tempos.

A falta de estratégia da União Europeia contribuiu de forma séria para que tenhamos chegado às atuais circunstâncias. Refiro-me concretamente, ao aumento da inflação, algo que se iniciou antes da guerra, mas que esta exponenciou. A subida generalizada dos preços, devido ao aumento galopante dos custos da energia e da alimentação irá certamente levar-nos a graves problemas sociais, na generalidade dos países europeus, sabendo de antemão que uns serão mais afetos do que outros, como acontece habitualmente, devido à disparidade económica dos diferentes países.

Quanto a nós, país periférico e com uma economia fragilizada e dependente das condições externas, o crescimento da taxa de inflação já se faz sentir na carteira das famílias e empresas portuguesas.

De acordo com o Banco de Portugal, em junho, a taxa de inflação ficou-se nos 9%, umas décimas acima da média europeia, que é de 8,6%.

Devido à guerra e à escassez de alguns bens que esta provoca, este movimento inflacionário deve ser pensado como um problema estrutural e não conjuntural.

O governo deve adotar medidas concretas para os particulares e para as empresas que mais precisam, só assim poderão fazer face a este aumento exponencial do custo de vida. Porque, na verdade, o Estado está a “lucrar” e muito com a subida dos preços, desde logo em sede de IVA e de tantos outros impostos.

Os 60€ mensais do cabaz alimentar, estão longe de resolver os problemas reais das famílias portuguesas, torna-se imperativo compensar a perda de rendimentos, é possível fazer muito mais com o excedente orçamental – é isso que tem de ser exigido ao governo, porque tem todos os instrumentos à sua disposição para o fazer, disponibilidade financeira e uma maioria absoluta.