Os amores das nossas vidas

Talvez, neste momento, no alto do Empire State Building, Cary Grant vontinue à espera do maior amor da sua vida, mas se não o encontrou por essa altura, nem na figura de Deborah Kerr, não tenho grandes expectativas, aqui no alto da minha varanda, de ver o meu a passar lá em baixo, junto ao rio, observando o boiar das gaivotas. De qualquer maneira, se pensarmos que o amor das nossas vidas é sempre o próximo, também pode muito bem acontecer que o vislumbre um destes dias sem fazer ideia de quem é, o que não deixa de ser de certa forma incomodativo. Afinal não devemos ter mais de uma dúzia de amores das nossas vidas durante a vida, pois não? Cary Grant era um fulano um bocado xaroposo que nasceu em Bristol com o nome de Archibald Alexander Leach, algo considerado absolutamente grotesco para um ator de Hollywood. Inventaram-lhe outro e fez fama com ele, com o seu sotaque britânico e com um jeito maroto de enfrentar mulheres sem desviar os olhos. Também inventaram a história que a sua pobre mãe, desgostosa por não ter uma filha, passou a infância de Archibald a vesti-lo com roupas de menina, tendo-lhe inculcado uma tendência irresistível para a homossexualidade. A senhora veio a morrer num hospital psiquiátrico, mas isso não explica a forma como Grant distribuiu os amores da sua vida por gente tão diversa como Sophia Loren (que preferiu por sua vez Carlo Ponti) ou Randolph Scott, um émulo mais novo de Gary Cooper que passara pela alcofa do milionário Howard Hughes. Se Scott foi o amor da vida de Cary, a despeito da cena do damos-ou-não-de-caras-um-com-o-outro-no-ponto-mais-alto-(à época)-de-Nova-Iorque-para-termos-a-certeza-de-que-fomos-feitos-um-para-o-outro, em An Affair to Remember, discutiu-se muito. Passavam meses juntos, chegaram a viver juntos, mas eram casados com outras, dizem as más línguas que apenas para disfarçar já que ainda dava um certo mau aspeto ser gay. Seja como for avisou com antecedência: “Sempre disse à minha mulher e à minha filha para esperarem o pior sobre mim”. Tinha 82 anos e sofreu uma hemorragia cerebral que lhe deixara a boca de lado. Scott foi vê-lo já cadáver, pegou-lhe nas mãos mortas e chorou um rio com elas postas em cima da sua cabeça. Parecia um verdadeiro ator. Ele que afirmava convicto: “Nunca fui ator. Os 25 filmes em que entrei estão aí para prová-lo!”