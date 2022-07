Mais gente, menos noite

Recordo-me do ano 2000 quando entrei para a faculdade e tudo era uma novidade. Queríamos sair, conhecer pessoas, beber copos e divertir até onde desse. Por essa altura ainda Lisboa não estava nos principais roteiros europeus nem Portugal era visto como um país atrativo. Só para nós. Saíamos de segunda a sexta, para onde desse e para o que houvesse. Eram festas de faculdades na Kapital, o Bugix no Parque das Nações, o Docks à terça, o Plateau à quarta e nos restantes dias todas as discotecas funcionavam a todo o vapor. Se queríamos sair fosse a que dia fosse tínhamos sempre para onde ir. A capital funcionava todos os dias da semana e qualquer que fosse o dia existia sempre uma opção para dançar até de manhã.

Hoje em dia, milhares de turistas invadem a cidade, tornando-a mais cosmopolita e diversificada. Basta estar um pouco atento às ruas da nossa cidade para ver constantemente um rodopio de gente com malas de rodinhas na mão para trás e para a frente. Os hotéis estão a rebentar pelas costuras, os restaurantes completamente cheios, sobretudo os mais caros, mas a noite, de repente, entrou em contraciclo e parece que desapareceu. Uma pessoa quer sair à segunda ou à terça, quer levar amigos que chegam de fora a beber um copo e as ofertas são quase nulas. Não existem, não se sabe onde são ou não se conhecem. Acaba por ser um paradoxo de difícil explicação, ver cada vez mais gente a chegar e cada vez menos alternativas para sair à noite fora os dias de maior afluência.

Não é bom para uma cidade que se tenta permanentemente promover para o mundo ir perdendo cada vez mais soluções e alternativas, enclausurando-se nos dias do costume. Todos em rebanho, tudo para o mesmo sítio. Se na minha altura existia público para tantos espaços abertos em vários dias, o que se passa hoje? Porque é que se foram perdendo as noites de semana? Deixo a pergunta no ar sem ter uma resposta concreta. De facto, não deixa de ser estranho o facto de o aumento de turistas ser acompanhado pela diminuição das casas abertas. Será que deixou de ser rentável? Não compensa? É que eu lembro-me bem da Kapital cheia de estudantes à segunda e do Docks apinhado de gente nas ladies nights das terças. Onde anda esta geração que deixou de ir beber um copo quando lhe apetece para se concentrar nos dias de maior afluência?

Qualquer cidade europeia que se preze com o mínimo de animação tem alternativas a qualquer dia. O que será que mudou em Portugal para as pessoas saírem todas no mesmo dia à mesma hora? Um amigo meu holandês, acabado de chegar a semana passada, perguntava-me onde podia ir a uma segunda. Não lhe soube responder. Ou as pessoas começam paulatinamente a abandonar as discotecas e passam para os bares e as ruas ou então alguém anda a perder negócio. Não pretendo com isto contestar a estratégia das casas, cada um saberá o que lhe compensa ou não fazer. Mas será que não existe um mercado por explorar que foi deixado ao abandono? Fica a pergunta.