Altice. MEO leva o verão no bolso

O verão já chegou e, com ele, o MEO - segmento da Altice Portugal - decidiu trazer várias novidades e continuar a levar a cabo diversas iniciativas. Uma das novidades prende-se com o novo MEO GO, que pretende ser “uma experiência de TV personalizada e totalmente inovadora”. Assim, além de uma maior velocidade e menor latência, “enquanto atributos inigualáveis do 5G, a nova geração móvel aporta todo um novo contexto enquanto plataforma que desafia ao desenvolvimento de novos produtos e serviços que retirem verdadeiro partido desta nova tecnologia”.

É com este propósito que o MEO lançou o novo MEO GO que permite aceder aos conteúdos da operadora, em qualquer ecrã e em qualquer lugar. A app apresenta-se com um interface e usabilidade redesenhadas para uma nova experiência em mobilidade, a par de um conjunto de funcionalidades que proporcionam o seu acesso, no smartphone, à TV do MEO exatamente como ela é.

Esta nova versão inclui uma experiência de televisão totalmente inovadora e novas funcionalidades verdadeiramente diferenciadoras: categoria Kids, clipes e futebol ao minuto.

A par destas novidades, o MEO GO passa ainda a disponibilizar um processo de adesão ao serviço simplificado, bem como a subscrição de canais premium através do smartphone ou tablet, permitindo rapidamente e em mobilidade aceder aos melhores conteúdos - do desporto à música - independentemente do momento ou lugar onde se está.

De recordar que o serviço MEO GO tem um valor de subscrição de 4,99 euros por mês e permite até três acessos em simultâneo. Também em casa o acesso é mais simples, além de gratuito, agora sem necessidade de inserir username e password, permite a possibilidade de partilhar o ecrã do smartphone diretamente para a TV.

Proteção solar

Mas há mais. Com a chegada dos dias quentes, o MEO junta-se, uma vez mais, à Garnier Ambre Solaire e à Liga Portuguesa Contra o Cancro para uma proteção solar consciente e livre de perigo.

A ação de sensibilização, que decorre há três anos e resulta na disponibilização de dispensadores gratuitos de proteção solar, tem como objetivo incentivar os fãs dos dias de sol a aproveitarem o bom tempo com os cuidados necessários.

Sob o mote “Proteção é a nossa praia”, os dispensadores estão disponíveis, até setembro, em quinze das principais praias portugueses. Este ano a iniciativa chega também aos Açores e terá uma duração de dois meses, duplicando o tempo da ação face a 2021.

As praias abrangidas neste projeto são Praia da Torreira, em Ovar; Praia de Matosinhos; Praia de Buarcos na Figueira da Foz; Praia do Baleal Sul em Peniche; Praia Foz do Lizandro, na Ericeira; Praia Grande em Sintra; Praia do Guincho; Praia da Costa da Caparica; Praia da Riviera na Costa da Caparica; Praia de Troia em Grândola; Praia de Monte Gordo; Praia do Ancão em Loulé; Praia da Manta Rota; Praia Olhos D’Água em Albufeira; e Praia do Pópulo, em Ponta Delgada (Açores).

Uma vez mais a proteção solar fica a cargo da marca Garnier, com a disponibilização do protetor solar Leite de Textura Leve Sensitive Advanced FPS 50+, hipoalergénico, comprometido com o ecossistema dos oceanos e que garante uma maior proteção da pele.

MEO Kids Camp

E as iniciativas não se ficam por aqui. Os fins de semana de julho e agosto vão fazer as delícias dos mais pequenos. De 16 de julho a 21 de agosto, o roadshow de verão do MEO kids CAMP, volta a percorrer o litoral de norte a sul, trazendo às principais zonas balneares do país muita diversão enquanto sensibiliza para as boas práticas na praia.

A 9.ª edição do tour, que já percorreu mais de 120 praias e vilas costeiras, é um projeto dedicado ao segmento infantil e que proporciona a todas as crianças um conjunto de atividades físicas divertidas, jogos, passatempos e brincadeiras mais ou menos radicais.

Durante os fins de semana de julho e agosto, entre 16 de julho a 21 de agosto, a inciativa irá ter início no distrito do Porto e terminará no distrito de Faro, onde este tour instalará um acampamento índio repleto de atividades divertidas, jogos, prémios e passatempos para envolver as crianças dos 3 aos 12 anos, e consciencializar os mais pequenos e suas famílias sobre como tirar melhor partido da praia, do sol e do mar em segurança.

No âmbito da segurança dos mais pequenos, a PSP marca também presença no MEO Kids Camp com o Programa Estou Aqui! Crianças, um sucesso patrocinado pelo MEO kids, e que desde 2012 já distribuiu mais de 400 mil pulseiras, das quais mais de 39 330 durante este ano. No local irão estar polícias com o objetivo de divulgar, sensibilizar e validar as pulseiras deste programa da PSP que já conta com 10 anos de atividade.

MEO Care

Verão é tempo de descanso e descontração, tempo de aproveitar o bom tempo e deixar as preocupações do dia-a-dia para trás. Os medicamentos que acabaram, o portátil que avariou, o cão que precisa de um banho, a torneira que não para de pingar - a vida traz-nos preocupações que chegue - por isso, o MEO Care dá resposta às preocupações e às necessidades das famílias mediante a disponibilização de um conjunto de soluções.

O objetivo é apenas um: proporcionar às famílias portuguesas o maior conforto e bem-estar. Disponíveis encontram-se cinco serviços mensais: Casa, Animais, Saúde, Seniores e Tecnologia que incluem benefícios, descontos e plafonds, com a comodidade de serem pagos na fatura do MEO. O cliente tem ainda disponíveis os serviços Assistente Pessoal (reservas, saúde, lifestyle, utilidades e cultura) e Apoio Tecnológico à distância de uma chamada (apoio informático, apoio na configuração de acessórios tecnológicos, segurança online, apoio na recuperação de dados). Para isso basta ligar para 800 200 400, ou visitar meo.pt ou as lojas MEO.

Festivais

E porque esta época também é sinónimo de festa, o MEO conta com três festivais. A começar está o MEO Sudoeste que há mais de 25 anos é a mítica casa de milhares de festivaleiros, que se juntam para celebrar a música, a amizade e as noites de calor.

Dois anos depois, o pórtico do MEO Sudoeste volta a iluminar-se para receber os milhares de festivaleiros que rumam até a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. Começa a 30 de julho.

Mais tarde, dias 9 e 10 de setembro decorre mais uma edição do MEO Sons do Mar que vai contar com grandes nomes da música nacional como Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco e Mariza. Esta é já a 10.ª edição do festival que volta a realizar-se no Parque de Santa Catarina, no Funchal. O MEO, a Câmara Municipal do Funchal e a PEV ENTERTAINMENT voltam, pela décima vez, a apostar no MEO Sons do Mar. Os concertos das artistas portuguesas já têm data marcada para dia 9 de setembro, no Parque de Santa Catarina, no Funchal. A fadista Mariza sobe a palco no dia 10, para uma noite que promete ser única.

Mas, antes disso, decorre o MEO Kalorama. O festival acontece a 1, 2 e 3 de setembro no Parque da Bela Vista, em Lisboa, para receber alguns dos maiores nomes da música atual - mas não só. O MEO é Patrocinador Principal e naming sponsor do festival, que une música, arte e sustentabilidade, e que pretende fazer o público viajar no tempo e sentir a música com o seu real significado. Entre os nomes estão, também, Jessie Ware, Crawlers, Jake Shears, Marina Sena, Bruno Pernadas, Club Makumba, D’Alva, Fred, Golden Slumbers e Xinobi Live.