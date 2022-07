Austrália. Céu fica cor-de-rosa depois de ter sido iluminado com canábis

Foi em tons de cor-de-rosa que, na terça-feira à noite, o céu de Mildura, em Victoria, na Austrália, ficou incrivelmente pintado. E não foi preciso muito tempo até que os civis questionassem qual o motivo para a coloração estranha daquela noite. A explicação, porém, pode ser supreendente para muitas pessoas: Cánabis.

A cor do céu foi originada pela luz de uma empresa farmacêutica, a Cann Group Ldt, mais precisamente pela iluminação da instalação local de canábis medicinal, na qual as persianas foram deixadas abertas.

“As plantas de canábis requerem diferentes espectros de luz para estimular o crescimento. É frequentemente usada uma luz de espectro vermelho. Normalmente, a instalação teria as cortinas blackout descidas durante noite e, no futuro, vão bloquear esse brilho”, afirmou Rhys Cohen, porta-voz do Cann Group Ltd.

Depois de ter adquirido o local em 2019, a empresa recebeu a licença para cultivar e fornecer internamente uma ampla gama de produtos de canábis medicinal no início deste mês, quando também foi autorizada a vender canábis medicinal para o mercado.