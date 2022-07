Bloco de partos do hospital de Portimão encerrado até segunda-feira de manhã

O bloco de partos do Hospital de Portimão está encerrado até às 09h de segunda-feira devido à “já conhecida carência de médicos pediatras para assegurar as escalas de urgência”, anunciou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Na nota enviada à agência Lusa, a administração do CHUA, que integra os hospitais de Faro, Portimão e Lagos, no distrito de Faro, explicou que aquele bloco de partos vai estar encerrado “no período entre as 09:00 do dia 21 [hoje] e as 09:00 do dia 25 [segunda-feira]”, pelo que já estão a “reorganizar uma resposta assistencial entre as duas unidades”, Portimão e Faro.

Para garantir “a segurança dos serviços prestados a nível regional”, até às 9h de segunda-feira, as grávidas com mais de 22 semanas de gestação devem dirigir-se à Unidade Hospitalar de Faro para serem assistidas “pela equipa de especialistas, a qual será reforçada com médicos da unidade de Portimão".

De qualquer forma, estes problemas não se ressentem nas urgências de Ginecologia e de Obstetrícia que, segundo a administração do CHUA, "continuam a funcionar normalmente" nas unidades de Portimão e Faro para grávidas até às 22 semanas de gestação.

A Urgência de Pediatria também será garantida na região, indicou o CHUA, com médicos pediatras na unidade de Faro e clínicos gerais "com vasta experiência em Pediatria na unidade de Portimão".

É de notar que desde junho que o bloco de partos de Portimão tem estado encerrado por diversas vezes, devido a dificuldades em garantir as escalas de Pediatria, nomeadamente aos fins de semana.