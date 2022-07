Ex-chefe do gabinete da ministra da Saúde é a nova presidente do IPO de Lisboa

O Governo nomeou o novo conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa). Será liderado por Eva Falcão, que exerceu funções como chefe de gabinete da ministra da Saúde Marta Temido até há poucos meses e estava desde março a trabalhar como administradora hospitalar no Hospital Pulido Valente. Sucede ao médico João Oliveira, que antes de liderar o IPO tinha sido diretor clínico do hospital. Esta era uma das administrações dos hospitais do SNS que estava desde o início do ano com o futuro indefinido após o término do mandato no início de 2021, alargado excepcionalmente até ao final do ano passado devido à pandemia.

Segundo o diploma publicado hoje em Diário da República, vão fazer parte do novo conselho de administração do IPO de Lisboa, além de Eva Falcão, Lucília Salgado, Pedro Reis, Sofia Mariz e Sérgio Gomes.

A nova presidente do IPO de Lisboa é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo exercido funções como administradora hospitalar a partir do final dos anos 90, primeiro no Hospital de Santa Maria, depois no Hospital Pulido Valente e também no Hospital Garcia de Orta, lê-se na nota curricular publicada esta quinta-feira.

Em 2007, exerceu funções de assessoria do Ministério da Saúde, tendo regressado à avenida João Crisóstomo com Marta Temido como chefe de gabinete em 2018. Foi vogal do conselho diretivo do Instituto Português do Sangue em 2011 e diretora de Serviços de Coordenação das Relações Internacionais da Direção-Geral da Saúde, cargo que exercia quando foi requisitada para o Ministério da Saúde.