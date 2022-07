BCE aumenta taxas de juro em 50 pontos base. É a 1.ª vez em 11 anos

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas de juro em 50 pontos base, acima dos 25 pontos base que tinha indicado na reunião anterior. Trata-se da primeira subida em 11 anos e é uma resposta à aceleração da inflação.

Um aumento que vai ao encontro do que já tinha vindo a ser apontado esta quinta-feira pelo i pelos vários analistas contactados.

Relacionados Juros. BCE decide hoje subida, analistas apontam para cenário mais pessimista

"O Conselho do BCE decidiu proceder a um aumento de 50 pontos base das três taxas de juro diretoras do BCE e aprovou o Instrumento de Proteção da Transmissão (IPT)", pode ler-se no comunicado do banco central. "O Conselho do BCE considerou apropriado dar um primeiro passo maior, na sua trajetória de normalização das taxas de juro diretoras, do que o sinalizado na reunião anterior", acrescenta.

Com este aumento, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito serão aumentadas para 0,50%, 0,75% e 0,00%, respetivamente, com efeitos a partir de 27 de julho de 2022.