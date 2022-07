Setúbal. Bebé de oito meses morre no hospital

Um bebé de oito meses deu entrada, esta quinta-feira de madrugada, no Hospital de Setúbal em paragem cardiorrespiratória, apesar das manobras de reanimação, acabou por morrer.

A criança foi levada para o hospital pelos pais, quando se aperceberam, em casa, que o bebé não estaria a respirar.

O corpo do bebé está agora no Instituto de Medicina Legal, onde será efetuada a autópsia, segundo fonte oficial do Hospital de Setúbal, citada pelo Jornal de Notícias.

Não há qualquer indício de crime, em causa estará a síndrome de morte súbita.