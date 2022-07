Cancel Culture. Espetáculo de Dave Chapelle cancelado devido a piadas transfóbicas

O espetáculo, completamente esgotado, do comediante norte-americano Dave Chappelle em Mineápolis, nos EUA, foi cancelado devido a piadas consideradas transfóbicas.

O evento acabou por ser transferido para outro espaço, na sequência do protesto de “funcionários [da sala original], artistas e da comunidade local” contra piadas que Dave Chapelle fez em 2021.

O cancelamento foi anunciado pelos organizadores que informaram o público, através das redes sociais, que o espetáculo não se iria realizar na sala previamente anunciada.

Sublinhe-se que mal foi anunciado nas redes sociais que Chapelle iria atuar naquele espaço conhecido – que aparece no não menos icónico videoclipe de Purple Rain de Prince – a publicação foi ‘invadida’ de comentário críticos.

Em causa está o especial The Closer, da Netflix, no qual o comediante refere que faz parte do grupo de "terfs" - uma sigla em inglês que significa feministas radicais trans-excludentes.

Logo na altura em que o programa estreou na Netflix, Chapelle foi arrasado por várias críticas, tendo vindo o próprio CEO da plataforma de streaming a público para defender o comediante e a presença do especial.

Em maio deste ano, Chappelle foi alvo de um ataque em palco, levado a cabo por uma pessoa da plateia. A agressão aconteceu na sequência de uma piada.