Depressão pode não ser causada por falta de serotonina

O uso generalizado de antidepressivos está a ser posto em causa depois de uma investigação aprofundada não ter encontrado “nenhuma evidência clara” de que os baixos níveis de serotonina – conhecida como a hormona da felicidade – são responsáveis pela depressão.

As prescrições de antidepressivos aumentaram exponencialmente desde a década de 1990, como o The Guardian assinalou, com um em cada seis adultos e 2% dos adolescentes em Inglaterra a serem atualmente medicados com estes. Em Portugal, segundo os dados mais recentes avançados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), em 2021, venderam-se, em média, mais de 28 mil embalagens por dia (28 539).

“Muitas pessoas tomam antidepressivos porque foram levadas a acreditar que a sua depressão tem uma causa bioquímica, mas esta nova pesquisa sugere que essa crença não é baseada em evidências”, disse a principal autora do estudo, Joanna Moncrieff, professora de psiquiatria na University College London e psiquiatra na North East London NHS Foundation Trust.

“Acho que podemos dizer com segurança que, após uma grande quantidade de estudos conduzidos ao longo de várias décadas, não há evidências convincentes de que a depressão seja causada por anormalidades da serotonina, particularmente por níveis mais baixos ou atividade reduzida da mesma”, explicou a profissional de saúde ao jornal britânico. “Milhares de pessoas sofrem dos efeitos colaterais dos antidepressivos, incluindo os graves efeitos de abstinência que podem ocorrer quando tentam parar de os tomar, mas as taxas de prescrição continuam a aumentar”, observou a docente universitária.

“Acreditamos que essa situação tenha sido impulsionada, em parte, pela falsa crença de que a depressão se deve a um desequilíbrio químico. Já é hora de informar o público de que essa crença não é fundamentada na ciência”, declarou. Outros especialistas, como os membros do Royal College of Psychiatrists, questionaram no entanto as descobertas e pediram que as pessoas não parassem de tomar os seus medicamentos, argumentando que os antidepressivos permanecem eficazes.