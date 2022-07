Condutor detido em Lamego com taxa de álcool de 2,11 g/l

Um homem, de 30 anos, foi detido por condução sob efeito de álcool, tendo registado uma taxa de 2,11 g/l, considerada crime e punível com pena de prisão até um ano ou com pena de multa.

A detenção ocorreu no âmbito de uma operação especial em zonas de diversão noturna na cidade de Lamego, no distrito de Viseu.

Na sequência da operação foi também detido um homem com 29 anos, por tráfico de droga, tendo na sua posse quantidade de haxixe para 60 doses individuais.

No âmbito da mesma operação foram também realizadas ações de fiscalização, revistas a pessoas e buscas não domiciliárias.

"Estas ações visam a prevenção e combate da criminalidade violenta e grave e o reforço do sentimento de segurança nas zonas de diversão noturna, bem como junto da população em geral", explica a PSP, em comunicado.

Foram alvo de buscas e fiscalização 812 viaturas, tendo sido elaborados 26 autos de contraordenação no âmbito rodoviário, dos quais 20 por excesso de velocidade, três por condução com excesso de álcool no sangue, um por falta de seguro obrigatório, um por falta de inspeção periódica obrigatória e outro por não utilização do cinto de segurança.

Mais de cinquenta pessoas com idades entre os 18 e os 59 anos foram ainda alvo de revista.