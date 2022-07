Aterrou no meio do bando de outros pombos distraídos com a empáfia de quem se achava a reencarnação do próprio Espírito Santo. O pombo branco, quero eu dizer. Um pombo branco, grande e gordo, pelos vistos racista, daquele tipo de racista que não suporta nem o cinzento. A luta em redor de uma côdea de pão tornou-se desigual: afinal eram apenas sete pombos contra as figuras da Santíssima Trindade acumuladas numa só. E toda a gente sabe que a Santíssima Trindade não é para brincadeiras. O pombo branco tomou conta da côdea e, muito pouco cristãmente, ignorou os pobres esfomeados em seu redor. Para ele não houve direito à multiplicação dos pães, neste caso nem de uma côdea. E assim, ao vê-lo, tão presunçoso, lembrei-me da ternura esfacelada de Florbela Espanca: “As minhas crenças/voaram como voa a pomba mansa/Pelo azul do ar. E assim fugiram/As minhas doces crenças de criança”. As minhas crenças de criança nunca contemplaram pombos abrutalhados nem que fossem representativos de um terço da Santíssima Trindade, um dos motivos porque chumbei nas aulas de cataquese. Mas, confesso: este pombo grande, gordo, vaidoso até à protérvia, merece não apenas a minha atenção como a minha escrita, embora eu escreva sobre tudo, ou sobre o mundo, ao fim ao cabo. Um pombo é apenas mais um pombo. Ou devia sê-lo. Não gosto nem desgosto de pombos. São só pombos, não são? Mesmo aquele maior, todo branco, a armar em Espírito Santo? Vinícius de Moraes tinha uma tia-avó muito velhinha e muito boazinha, lá no sertão, que ele utilizava com a mesma facilidade com que o Eça recorria ao bei de Tunis. Uma tarde, um grande pombo branco pousou na janela da tia-avó do Vinícius. Foi ela que lhe contou: “Era muito bonitinho e mansinho mesmo. Trazia em uma das patas um anel metálico onde estavam escritas umas coisas” E o Vinícius, deliciado, saboreando a história: “Era um pombo correio titia. Que maravilha! O que foi que a senhora fez?” A velha olhou para ele como se fosse estúpido ou assim: “Comi, uai!”

