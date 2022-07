A culpa é do eucalipto

Os portugueses são conhecidos, e provavelmente com alguma justiça, pelo sebastianismo, a crença numa figura providencial que chegará num dia de nevoeiro para nos salvar. Essa faceta está mais do que identificada. O_que ainda ninguém disse, julgo, é que, tal como precisamos dessa figura messiânica, também precisamos do seu contrário: uma espécie de “anti-D. Sebastião” para cima de quem deitar todas as culpas. No plano ideológico, esse papel odioso é hoje desempenhado por Salazar, a quem se imputam todos os defeitos e perversidades.

Estando nós em tempo de fogos, ocorreu-me que o D. Sebastião das florestas portuguesas não são os bombeiros ou um qualquer político. Não, é o sobreiro, a árvore autóctone que vai salvar o país dos incêndios. Há dois ou três anos, até vi no Facebook como um conjunto de sobreiros “apagou” um fogo como se fosse uma bateria de extintores: ao chegarem ali, as chamas recuaram miraculosamente, chamuscando apenas ao de leve as folhas verde-escuras... Achei estranho, pois o fogo reduzem a cinzas casas de tijolo, chapa industrial e até ossos... Mas talvez também ele tenha os seus apetites e as suas preferências.

Será mesmo preciso dizer quem é o anti-D. Sebastião das florestas, o tal vilão que tem as costas largas e a quem se imputam todos os problemas?

Não sou de modo algum negacionista nem pertenço ao lóbi da pasta de papel. Sei que, ao contrário do que se diz sobre os sobreiros, os eucaliptos ardem. Não são os únicos: os gravíssimos fogos de 2017 lavraram em zonas de pinhal.

Porém, tanto quanto sei, há largas áreas plantadas com esta espécie que estão bem ordenadas e vigiadas, e que escapam aos piores fogos. Aos menos esses terrenos não estão ao abandono.

Claro que ninguém quer um país exclusivamente coberto de eucalipto. A diversidade é sempre a melhor conselheira. Mas parece-me demasiado fácil, e até perigoso, assim que chega o verão culpar o eucalipto por todos os males que vêm ao mundo. Até porque, enquanto arcar ele com as culpas, ninguém precisa de assumir responsabilidade.