Temperaturas vão rondar os 40º em algumas regiões nos próximos dois dias

Depois de uma descida ligeira das temperaturas no início da semana, o calor vai voltar a escalar amanhã e continuará quente na sexta-feira, portanto tenha uma ventoinha à mão ou prepare uma ida à piscina ou à praia, sem esquecer a importante hidratação com líquidos, para resistir as altas temperaturas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), nos próximos dois dias, as temperaturas máximas vão estar acima dos 30º na maioria dos distritos de Portugal continental e em alguns casos perto dos 40º.

Na quinta-feira, os distritos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão atingir quase os 40º graus nos termómetros, ao passo que nas regiões do litoral – Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Sines e Sagres – não vão chegar aos 30º. Já as temperaturas mínimas, não serão inferiores a 15º em todo o continente.

De sublinhar que a partir de amanhã as regiões de Bragança e Guarda vão passar de alerta amarelo para laranja entre as 09h de quinta-feira até às 18h de sexta-feira. Já as restantes regiões estão sob aviso amarelo - Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Viseu e Vila Real - e aviso verde, que não significa qualquer tipo de perigo.

O aviso laranja emitido pelo IPMA indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o amarelo quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.