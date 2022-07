Homem morre em concerto de The Weeknd nos EUA

Um homem, de 32 anos, morreu depois de ter caído de umas escadas rolantes, de uma altura de 12 metros, durante um concerto de The Weeknd, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, na quinta-feira passada.

As autoridades, citadas pela imprensa norte-americana, adiantaram que se terá tratado de uma queda acidental e que não há "qualquer suspeita de crime".

O acidente fatal ocorreu depois do fim do concerto, quando as pessoas já estavam a sair do local.

A queda provocou um traumatismo craniano, ferimento ao qual o fã de The Weeknd não resistiu, tendo morrido pouco depois no hospital.