PJ detém homem por abusar da neta de 11 anos e de amiga da menina

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 59 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas menores, uma delas é a sua neta de 11 anos.

Em causa estão mais de uma dezena de crimes de abuso sexual de crianças agravados, ocorridos desde finais de 2021 até ao início deste ano, e foram cometidos na Trofa.

Segundo a Polícia Judiciária, o arguido esteve emigrado durante cerca de dez anos, regressando a Portugal em junho do ano passado, “nessa altura, por se encontrar momentaneamente desempregado, ficou com a incumbência de recolher a neta na escola e de a transportar para a sua residência, até o pai da menor a ir buscar, vindo a praticar atos sexuais de relevo com a mesma, quer no trajeto da escola para casa, quer na sua residência”.

A menor começou a ser vítima dos abusos do avô desde os dez anos, tendo atualmente onze.

“O mesmo tipo de atos terão ocorrido também com uma amiga da vítima, da mesma idade, numa ocasião em que também ficou com aquela na casa do arguido ao cuidado deste”, informou ainda a PJ.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.