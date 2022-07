Parte do incêndio de Murça em fase de consolidação e rescaldo

Às 9h20 desta quarta-feira, parte do incêndio que deflragou no domingo em Cortinhas, no distrito de Vila Real, está em fase de consolidação e rescaldo. Esta noite não houve populações em risco nem localidades evacuadas.

"O incêndio está dividido em três setores: Murça, Carrazeda de Montenegro e Vila Pouca de Aguiar. Neste momento, apenas o de Murça se mantém ativo, com muitos meios no local, encontrando-se os de Carrazeda de Montenegro e Vila Pouca de Aguiar em consolidação e rescaldo", disse o comandante Rodrigo Bretelo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à agência Lusa, adiantanto que as operações de combate às chamas estão " a decorrer favoravelmente porque no período noturno foi mais fácil o combate devido à baixa temperatura e entrada de alguma humidade".

Apesar de ter sido conseguida a "maior parte da consolidação das zonas com mais pontos quentes", o incêndio mantém-se ativo devido à sua "extensão", disse ainda Rodrigo Belo. "Mas há sempre receio de novas reativações", afirmou.

No que diz respeito ao incêndio que lavra em Bustelo, no concelho de Chaves, também em Vila Real, este entrou em fase de resolução por volta das 8h27, disse o comandante da ANEPC.

"No entanto, mantém-se a operação no local atendendo à extensão do incêndio. Apenas há uma frente ativa, mas a lavrar em território espanhol. Temos alguma preocupação para o caso dessa frente rumar a Portugal novamente. De qualquer forma, o incêndio foi dominado no território português. Mantemos a vigilância ativa, pois poderá haver reativações", referiu.

Eram ao todo, segundo a ANEPC, 854 operacionais, apoiados por 281 veículos e cinco meios aéreos que combatiam os três incêndios, pelas 9h30.