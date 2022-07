Mais calor, mais mortes. "Se acontece com esta dimensão, é porque estamos a falhar"

A última quinta-feira, 14 de julho, pico da recente onda de calor, foi o dia com mais mortes em Portugal desde o início do ano. Os registos de certificados de óbito estão a ser consolidados, podendo não ser este ainda o balanço final, mas com mais de 450 mortes - 60% acima do esperado para esta época do ano -, fica na história como um dos dias de verão com mais mortes em Portugal, sem bater a grande onda de calor de junho 1981, que antes da pandemia tinha registado os dias com mais mortes em Portugal, mais de 600. Nos anos mais recentes, e noutras vagas de calor extremo, registaram-se a 5 de agosto de 2018 508 mortes e, a 8 de julho de 2013, 498, quando nesta altura do ano o esperado é que morram em Portugal 250 a 300 pessoas.

Nos últimos sete dias contam-se já mais de 700 mortes em excesso e o período de calor acima do normal vai prolongar-se com os termómetros a subir de novo, podendo vir a superar o excesso de mortalidade registado em 2003, mais de 2 mil mortes, no que foi a onda de calor mais prolongada no país e mais violenta na Europa, a ser batida pelo que se vive atualmente em França ou Londres (ver página 12).

Em Portugal e nestes últimos dias, como costuma ser habitual, a maioria das pessoas morreu nos hospitais, mas aumentaram também as mortes no domicílio, onde se incluem lares no caso de idosos institucionalizados, revela o Sistema Nacional de Vigilância de Mortalidade, com mais de 100 mortes diárias em casa no final da semana passada, o que só tinha acontecido uma vez desde o início do ano, mostram os dados analisados pelo i.

