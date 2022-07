Um político profissional à frente do PSD

O debate de hoje do estado da nação não podia acontecer num momento pior para o Governo. À derrocada estrondosa do SNS juntam-se as barracadas e falhanços do Governo, a subida em flecha dos preços dos bens essenciais, que está a tornar a vida cada mais impraticável para o português comum, a seca extrema que ameaça os agricultores e os fogos sacramentais desta época do ano. E nem sequer há futebol para distrair o povo!

Mais: o PSD tem agora um líder contundente e interventivo, que dará certamente muito trabalho a António Costa e aos seus ministros.

Onde Rui Rio se pautava por uma certa complacência (ele próprio repetiu várias vezes que não ia criticar o Governo só por criticar), Montenegro, ao que tudo indica, vai pautar o seu consulado pela exigência e pelo escrutínio.

O anterior líder do PSD tinha um lado de um certo amadorismo, com o qual até poderíamos simpatizar, num mundo cada vez mais dominado por boys (e girls), carreiristas e “políticos de aviário”. Mas que neste meio impiedoso o amadorismo paga-se caro.

Rio ficava em silêncio quando devia falar e, quando falava, manifestava muitas vezes uma ingenuidade desconcertante. Tinha outra característica louvável no comum dos mortais, mas fatal para um político: escrúpulos. Elogiava o Governo quando achava que devia elogiar e não atacava com receio de parecer fazê-lo por oportunismo.

Nas suas primeiras intervenções, Montenegro, pelo contrário, tem revelado as qualidades de um político profissional. A sua longa experiência como líder parlamentar social-democrata está à vista. Sabe muito bem o que deve dizer e como deve dizê-lo. Sabe, sobretudo, que um líder da oposição não pode ficar calado.

O desgaste que o Governo tem acusado é-lhe favorável. A maioria absoluta não está a funcionar. E, se António Costa provou bastas vezes que é uma espécie de “sempre em pé”, que volta sempre a levantar-se, já não há aquela sensação de que é inderrubável. Em especial, se houver uma oposição a fazer bem o seu trabalho.