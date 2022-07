Cantora Jessie J confirmada no Festival do Crato

A cantora britânica atuou este fim de semana no MEO Marés Vivas, mas não fica por aqui: Jessie J irá subir aos palcos do Festival do Crato, no dia 26 de agosto.

Recorde-se que para além da artista, já estão confirmados outros grandes nomes da música internacional e nacional: The Jesus and Mary Chain; Gabriel, o Pensador; Miguel Araújo; Dino D'Santiago ou ainda Paula Fernandes.

Os passes variam de valor: caso queria comprar o de cinco dias sem campismo, custa 45 euros (55 euros a partir de 1 de agosto) e com campismo custam 60 euros (70 euros a partir de 1 de agosto).

Já os os bilhetes diários para os dias 23, 24 e 25 estão à venda por 12 euros e para os dias 26 e 27 por 17 euros - a partir de 1 de agosto passam a custar, respetivamente, 15 e 20 euros.