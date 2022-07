A morte da gente é como a dor e nem sempre sai no jornal. Em Águeda ainda há o hábito de deixar a ficha das casas funerárias dependuradas ao lado da porta. É por lá que sabemos quem morre todos os dias antes do primeiro café que pode já vir amargo. Há páginas de propósito para registar os passamentos como se fossem páginas de anúncios (e são!) e com um bocado de sorte ainda encontramos nelas algo de verdadeiramente útil como a solução das palavras cruzadas. Mas da morte e da pessoa, só se escreve mesmo, com direito a título e lead, quando a morte é a sério ou um morto é a sério, e na maioria somos todos apenas mais um morto, até nós, os mortos ainda por morrer. Um jornalista do New York Times, não me recordo agora o nome (bem feito para ele que esqueceu tantos nomes!) ficou famoso por escrever obituários de fazer chorar as pedras das calçadas. De tal ordem que certo dia, uma senhora de sociedade, um tanto ou quanto embaraçada, se aproximou dele e confessou: “Adoro ler os obituários que escreve. Estou louca para ler o meu”. Os meus amigos continuam a cair que nem tordos sob efeitos da canícula e cada semana perco um como se fosse uma folha de árvore que caísse. Agora foi o Nuno Ferin, dos Ferins da livraria, como ele comentava com justíssimo orgulho, que tinha tanta necessidade de falar de tudo ao mesmo tempo que, por vezes, tropeçava na língua, tendo deixado a vida espalhada pela beira de uma estrada para os lados de Vila Franca de Xira, tão, tão pouco tempo depois de ter visto a mulher morrer-lhe nos braços. O Nuno pode não ter direito a obituário de página inteira, mas tem aqui, neste canto, desta página, direito a “eubituário” que é aquilo que os meus companheiros de vida merecem de mim, mesmo sem o requinte do colega do New York Times. Recordo-os sempre. A todos. E com a vantagem de fazer tudo para que continuem vivos, não só na minha memória cada vez mais cheia de cadáveres, mas também nas letras dos jornais para cuja morte não há mais espaço do que um quadrado com uma cruz por cima numa página de anúncios.