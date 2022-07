Casal morre depois de se despistar enquanto fugia do incêndio em Murça

Um casal de septuagenários morreu, esta segunda-feira, quando estavam a tentar fugir das chamas do incêndio em Murça num automóvel. O veículo capotou e caiu numa ravina. Nenhum conseguiu resistir aos ferimentos.

Segundo avançou a RTP, a morte foi confirmada no local. Estas são as primeiras vítimas, ainda que de forma indireta, do incêndio que está a deflagrar Murça, no distrito de Vila Real.

Neste momento, estão envolvidos no terreno 229 operacionais, apoiados por 74 veículos e quatro meios aéreos.

Vila Real é o distrito de Portugal continental que atualmente está a sofrer mais com os incêndios e consecutivamente onde estão mais bombeiros a combater fogos.

Pelas 18h, mais de mil bombeiros estavam concentrados nos 10 incêndios ativos no país, sendo que mais de metade estão nos três fogos em Vila Real, de acordo com os dados da Proteção Civil.

No distrito de Vila Real há três incêndios ativos, nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Murça e Chaves, que mobilizam um total de 613 operacionais, 187 veículos e nove meios aéreos.