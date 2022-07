Guarda. Incêndio obriga ao corte de IP5 e estrada municipal

O incêndio na Guarda obrigou ao corte do troço do IP5 entre Alvendre e Porto da Carne e da estrada municipal que serve a localidade de Alvendre.

De acordo com as declarações do Comando Territorial da GNR da Guarda à agência Lusa, o fecho das duas estradas aconteceu pelas 15h30. Agora, o trânsito está a ser desviado pela Estrada Nacional 16 e pela autoestrada A25.

O incêndio que deflagrou às 14h15, numa zona de mato na Quinta do Zambito, junto da cidade da Guarda, continua ativo.

Segundo o site da Proteção Civil, pelas 17h31, estavam envolvidos 141 operacionais, apoiados por 45 veículos e quatro meios aéreos.