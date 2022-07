Incêndios. Proteção Civil com quatro fogos de maior preocupação

As ocorrências de incêndios de maior preocupação ocorrem três no distrito de Vila Real, Bustelo (Chaves), Murça e Vila Pouca de Aguiar, e uma outra no Fundão (Castelo Branco).